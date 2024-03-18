الاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 أشخاص أُصيبوا في سقوط مصعد داخل عقار بفيصل

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 مصابين في حادث سقوط مصعد داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة فيصل مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بسقوط مصعد بأشخاص في منطقة فيصل، وعلى الفور تحركت القوات المعنية إلى المكان للتعامل مع الحادثة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المصعد سقط داخل العقار السكني بينما كان على متنه 4 أشخاص، ما تسبب في إصابتهم بجروح متفاوتة.

تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.