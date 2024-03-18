تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء وسقوط أمطار غزيرة على مدينة أبوزنيمة

تعرضت محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، لتقلبات مفاجئة في حالة الطقس، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المدن.

وشهدت مدينة أبوزنيمة، تساقط أمطار شديدة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار على بعض المناطق بجنوب سيناء.

وقال اللواء نادر علام، إن المدينة شهدت تساقط أمطار غزيرة بطريقة مفاجئة، وقامت الوحدة المحلية بالتعامل مع المياه التي خلفتها الأمطار، وجرى تصريف المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال المطابق التي جرى إنشاؤها منذ شهر بالجهود الذاتية لهذا الغرض.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحرك معدات الحملة الميكانيكية في حالة حدوث أي طوارئ، مؤكدًا أن حركة المرور بالطريق الساحلي طبيعية ولم تؤثر الأمطار عليها.

كما شهدت مدن أبورديس، ودهب تساقط أمطار متوسطة، ولم تترك أي أثر لتجمعات المياه، وشهدت مدينة طور سيناء تساقط أمطار خفيفة لم تستمر سوى ثواني معدودة، مع رياح شديدة محملة برمال خفيفة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، حالة الطوارئ القصوى، وناشدت قائدي السيارات على الطرق الدولية الواقعة في نطاق المدينة، بتوخي الحذر خلال القيادة، والحد من السرعة.