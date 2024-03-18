أندي موراي: تحديد موعد اعتزالي للتنس ليس قرارا سهلا

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أكد نجم التنس البريطاني أندي موراي أنه لم يحسم بعد موعد اعتزاله.

وأوضح موراي /36 عاما/ في مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية "أسعى للحصول على فرصة للمشاركة في دورة ألعاب أولمبية أخرى، في ظل شعوري أيضا بوجود فرصة للفوز بميدالية جديدة".

وأضاف "أدرك بالطبع أهمية الأولمبياد، وأسعى لأكون في أفضل جاهزية وليس لمجرد أخذ مكان لاعب آخر، لأنها فرصة رائعة".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن موراي الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والذي تصدر التصنيف العالمي 41 أسبوعا وسط منافسة الثلاثي روجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش يركز جهده في أولمبياد باريس على منافسات الزوجي.

وأشارت إلى أن الأولمبياد ستقام على الملاعب الترابية التي لا يفضلها أندي موراي كثيرا.

وأكد موراي أنه يشعر بالملل من كثرة السؤال عن موعد اعتزاله، موضحا "لقد تكرر السؤال منذ بطولة ويمبلدون في العام الماضي، إنه قرار يجب أن أتحدث عنه وأنا مستمتع به".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "بالتأكيد في مرحلة ما سأصل لنقطة النهاية، وتحديد موعد اعتزالي أو الموعد المناسب لإنهاء مسيرتي ليس قرارا سهلا".