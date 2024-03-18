جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مجمع الشفاء الطبي مجددا

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة مجددا، وتفيد تقارير بسقوط عدد غير معلوم حتى الآن من الشهداء والمصابين.



وجاء في بيان لحكومة حماس في غزة عبر قناتها على منصة تلجرام "اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والجنود المدججين بالأسلحة وبالطائرات المُسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى، وشرع الاحتلال بإطلاق النار داخل المجمع مما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين".



وذكرت حماس في بيانها أن "اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشّفاء الطبي بالدبابات والطائرات المُسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".



وعلى نفس الصعيد، أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أنه أعاد نشر قواته في منطقة مستشفى الشفاء بمدينة غزة.



وقال جيش الاحتلال في منشور على تطبيق تلجرام: "تم تنفيذ عملية دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء".



وزعم الجيش الإسرائيلي أن معلومات استخباراتية تشير إلى استخدام أعضاء بارزين في حركة حماس الفلسطينية للمستشفى الذي تعرض لأضرار بالغة "للقيام بالنشاط الإرهابي والترويج له"، وفق ادعاءهم.



وواصل زعمه بأن قواته "تلقت تعليمات بشأن أهمية العمل بحذر، وكذلك بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب إيذاء المرضى والمدنيين والطاقم الطبي والمعدات الطبية" قبل بدء العملية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان مقتضب إن العملية جاءت في أعقاب "معلومات استخباراتية محددة طالبت باتخاذ إجراء فوري".



وأضاف هاجاري: "نعلم أن كبار أعضاء حماس أعادوا تجميع صفوفهم داخل مستشفى الشفاء ويستخدمونه لقيادة هجمات ضد إسرائيل".



وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه ليس هناك أي إلزام على المرضى والطاقم الطبي بمغادرة المستشفى. وادعى الجيش أنه "سيواصل العمل وفقا للقانون الدولي وضد منظمة حماس - التي تعمل من المستشفيات والبنية التحتية المدنية بطريقة منهجية".



كما أيدت الحكومة الأمريكية الادعاء الإسرائيلي بأن حماس استخدمت أكبر مستشفى في قطاع غزة كمركز قيادة ومستودع للأسلحة.



وكان الجيش الإسرائيلي قد اجتاح بالفعل مستشفى الشفاء في منتصف نوفمبر على الرغم من الانتقادات الدولية الهائلة. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه عثر على مجمع أنفاق لحماس هناك.



وشنت إسرائيل الحرب على غزة بعد أن قادت حماس عملية طوفان الأقصى داخل الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر الماضي.



وذكرت السلطات الصحية في قطاع غزة، التي تديرها حماس، أن أكثر من 31 ألف شخص استشهدوا في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر، وأصيب حوالي 73680 آخرين.



ويزعم القادة الإسرائيليون أن هدف العمليات العسكرية هو تدمير حماس، التي تحكم غزة منذ سيطرتها على السلطة هناك في عام 2007.