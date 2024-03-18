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ارتفعت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي المصري، إلى 10.137 تريليون جنيه بنهاية 2023، مقابل 9.765 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من نفس العام.

وكشف أحدث تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 5.462 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 5.098 تريليون بنهاية سبتمبر الماضي.

وبلغ صافي العائد بالمصارف 582.497 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 331.202 مليار بنهاية نفس الفترة من العام السابق عليه.

وسجل صافي إيرادات النشاط نحو 686.161 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 407.592 مليار بنهاية ديسمبر 2022.

فيما حقق إجمالي المصروفات نحو 402.773 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 276.748 مليار جنيه آخر عام 2022.