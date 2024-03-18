نتنياهو: ناقشت مع بايدن التزام إسرائيل بتحقيق أهداف حرب غزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بتحقيق كل أهدافها للحرب ،وهى القضاء على حركة حماس والإفراج عن كل رهائننا والتعهد بالا تعد غزة تشكل تهديدا لإسرائيل".

جاء ذلك في شريط فيديو نشره نتنياهو بعد مكالمة هاتفية مدتها 45دقيقة مع بايدن،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سوف توفر لسكان غزة "المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف".

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن يعتزم التحدث مع نتنياهو اليوم الاثنين، حيث دب خلاف شديد بين الزعيمين بسبب الحرب في غزة.

وهذا الاتصال، الذي أشار إليه موقع أكسيوس الاخباري الأمريكي في وقت سابق ، سيكون الأول بين بايدن ونتنياهو منذ 15 فبراير الماضي.

كانت شقة الخلاف بين الزعيمين اتسعت في الشهر الماضي بسبب الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على حماس وتفاقم الأزمة الانسانية في غزة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن البيت الأبيض لم يستجب على الفور لطلب بالتعقيب.

يذكر أن بايدن أشاد بدعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل والإطاحة بنتنياهو ، بوصفها "خطاب جديد"، "عبر عن قلق شديد" يشاركه فيه "الكثير من الأمريكيين".

ورد نتنياهو أمس الأحد قائلا إن تعليقات شومر تعد تدخلا "غير مناسب" في الشؤون الداخلية لإسرائيل.

وأضافت بلومبرج أن الزعيم الإسرائيلي تعهد أيضا بأنه سيواصل السير في عمليته ضد حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، في مدينة رفح بجنوب غزة ، حيث فر إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني، رغم تنامي الضغط الدولي من أجل وقف لإطلاق النار.

وذكر مسؤولون أمريكيون أنهم لن يدعمون هجوما على رفح، ما لم تقدم إسرائيل خطة عملية لإجلاء المدنيين.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بأن الإدارة لم تر أيا من هذه الخطط حتى يوم الجمعة الماضي.