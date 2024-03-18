العاهل السعودي يؤكد لبوتين أن الجميع يسعى لتعزيز العلاقات مع موسكو في كافة المجالات

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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي بادر به اليوم الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الجميع" يسعى لتعزيز وتنمية العلاقات مع موسكو في كافة المجالات.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث برقية تهنئة الى الرئيس بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة "بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة مماثلة للرئيس بوتين.

وأعرب ولي العهد "عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس بوتين، ولشعب روسيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وفاز بوتين بالانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية بنسبة 28ر87% من الأصوات ونيكولاي خاريتونوف حصل على 31ر4% من الأصوات وفلاديسلاف دافانكوف - 85ر3% من الأصوات وليونيد سلوتسكي - 2ر3 % من الأصوات وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 100% من أوراق الاقتراع.