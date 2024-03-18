إيزي جيت تفتتح أول قاعدة جديدة لها في بريطانيا منذ 12 عاما

قالت شركة إيزي جيت، إن أول قاعدة جديدة لها في المملكة المتحدة منذ أكثر من 12 عاما ستمنح الركاب خيارات طيران إضافية وستخفض من أسعارها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن الشركة قولها، إن العملية الجديدة للشركة في مطار برمنجهام ستتيح 140 وظيفة مباشرة للطيارين وأفراد الطاقم، وستدعم 1200 وظيفة أخرى غير مباشرة.

ويشار إلى أن هذه هي أول قاعدة جديدة لشركة إيزي جيت في المملكة المتحدة منذ إطلاقها في مطار ساوثيند في عام 2012.

وقامت إيزي جيت من قبل بتشغيل رحلات من وإلى مطار برمنجهام باستخدام طائرات مقرها في أماكن أخرى.

وسيسمح تمركز ثلاث طائرات في مطار ويست ميدلاندز للشركة بإطلاق 16 مسارًا جديدًا هذا الصيف إلى وجهات مثل أنطاليا في تركيا وجزيرة كوس اليونانية وشرم الشيخ في مصر.

كما ستزيد من عدد رحلاتها على شبكتها الحالية، أي ما يعادل أكثر من 50٪ من الرحلات الإضافية كل أسبوع.

وفي كلمته في مؤتمر صحفي في المطار، قال يوهان لوندجرين الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت: "سيوفر هذا قدرا هائلا من التواصل الإضافي، والذي لن يخدم مجتمع العطلات فحسب، بل سيخدم أيضا جزءا مهما جدا من مجتمع الأعمال".