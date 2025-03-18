أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالاستقرار الذي تشهده أسعار السلع الغذائية، لا سيما الطماطم والخضروات منذ بداية شهر رمضان، عازيا ذلك إلى جهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» : «وصلنا 18 رمضان، فيه حد نزل مالقاش طماطم؟ أسعار الطماطم كام؟ وأسعار الخضار إيه في رمضان؟ أسعار العام الماضي كانت كام واليوم بكام؟».

وأشار إلى تراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه إلى 2.5 جنيه، وذلك بعد وصولها إلى مستويات 35 جنيهًا خلال الفترة الماضية، معقبا: «كيلو الطماطم يا دوب ممكن 2 جنيه أو 2.5 جنيه، تخيل العام الماضي الأسعار كانت 30 و 35 جنيها».

وشدد أن توافر السلع الأساسية ووفرتها في الأسواق لم يأتِ من فراغ؛ بل نتاج جهود الحكومة، متسائلا: «هل اختفى الأرز؟ موجود ولا مش موجود؟ المكرونة أخبارها إيه؟ كل الأنواع والفول والطعمية أخبارهم إيه؟ ووجبات السحور أخبارها إيه، إتاحة وتوافر السلع مش جهد دولة ولا جاء من فراغ؟».

وتساءل: «هل فيه حد نزل يدور على سلعة ولقى سعرها ضرب 3 أو 4 مرات زي ما كان بيحصل؟ هل ده موجود؟ ما ده جهد دولة».

وأعرب عن ارتياحه لعدم تسجيل أي أزمات تتعلق بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان بفضل الجهود الحكومية التي ساهمت في تحقيق الاستقرار، قائلا: «ليس هناك أزمة الآن في شهر رمضان، واقترب الشهر من الانتهاء، محدش اشتكى من اختفاء سلع، محدش اشتكى إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع بعد 17 يوما من رمضان على الأقل، بفضل العمل الذي تقوم به الدولة».