محمد علي خير يناشد المشاهدين بمقاطعة مسلسلات البلطجة: لابد فعلا من وقفة

ناشد الإعلامي محمد علي خير، المشاهدين، بمقاطعة مسلسلات البلطجة التي تسيء لصورة المصريين.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك تحت عنوان "قاطعوهم": "ليس الرئيس وحده المنزعج من سوء غالبية دراما رمضان، والتي انتشرت فيها نماذج للبلطجة والبذاءة، هناك ما يشبه الرفض العام لهذا النوع من الدراما".

وتابع: "أتساءل أحيانا: هل هذا مقصود؟، لماذا ينتج البعض أعمالا محل رفض من المشاهدين؟، لماذا انتشرت السوقية والهمجية والبلطجة في الدراما كأنها باتت من سمات المصريين، وهذا مخالف للواقع"، مردفا، "مفيش منتجين عرب شوهوا شعوبهم مثلما فعل بعض منتجينا."

وأكد: "لابد فعلا من وقفة، لن نقبل أن شوية جهلة ومعاتيه يشكلوا الوعي العام المصري"، وأضاف "فلتكن حملة رفض لمقاطعة هذا النوع من الدراما".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطرق في حديثه أثناء حضوره حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، لأهمية تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مشددًا على الدور الجوهري للإعلام المصري في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، موجها الحكومة بالمشاركة في هذه الجهود الإعلامية من أجل بناء مواطن مصري متمسك بمبادئ وثوابت المجتمع.

من جانبه أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن عقد مؤتمر بعنوان "مستقبل الدراما في مصر"، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو أبريل المقبل.

وقال المسلماني، إن عقد المؤتمر يأتي استحابة لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة أمس الأول، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم في صناعة الدراما والسينما، وضرورة مواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.