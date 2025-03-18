منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة

أدى المنتخب الوطني للشباب تحت 20 سنة مرانه الأول مساء الإثنين خلال معسكره بالدوحة استعدادا لخوض بطولة قطر الودية الدولية التى يشارك فيها منتخبات قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد 2001 و 2003 بينما يلعب منتخب مصر مواليد 2005 وذلك استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

شهد المران حالة من التنافس بين اللاعبين لنيل ثقة أسامة نبيه المدير الفني وشارك فيه كل اللاعبين ، وتضمن تدريبات فنية و خططية لتنفيذها خلال البطولة.

ويلعب منتخب مصر يوم 19 مارس مع قطر ويوم 22 مارس مع الإمارات ويوم 26 مارس مع كرواتيا ويعتبر أسامة نبيه المدير الفني مواجهة منتخبات أعلى فى السن بمثابة احتكاك قوي للاعبين قبل المباريات القوية التى تنتظرهم فى بطولة الأمم الأفريقية والتى يبدأ فيها المنتخب المصري منافساته ضمن مجموعة تضم: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.