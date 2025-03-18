الاحتلال الإسرائيلي يستأنف العدوان على غزة بقصف مكثف في الشمال والوسط والجنوب

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شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجومًا واسعًا على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أنحاء قطاع ⁧غزة"⁩.

وأوضحت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية في جميع انحاء قطاع غزة، ما أدى لإيقاع شهداء ومصابين في مواصي خانيونس.

وأضافت أن طائرات إسرائيلية قصفت منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة، كما تم استهداف منزل في بيت حانون.

كما استهدفت الغارات محيط مدرسة التابعين الشرعية بمدينة غزة، ومنزل عائلة أبو طير في محيط مسجد البشرى وسط عبسان الكبيرة.

واستهدفت القصف الإسرائيلي أيضا منزل عائلة أبو سيف في النصيرات المنطقة الغربية، ومنزلا لعائلة غبون في شارع صدام في حي الجنية شرق رفح.