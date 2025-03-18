حصدت ثناء بشاري محمد عبدالكريم، من محافظة قنا، جائزة الأم المثالية لأم شهيد شرطة، حيث إنها والدة الشهيد المقدم أحمد عبد الفتاح جمعة، قائد كتيبة الدعم بالأمن المركزي بقنا، الذي استشهد عام 2017. عُرف بلقب "الشهيد الساجد" لرفضه ترك سلاحه وسجوده عليه لحظة استشهاده، وقد تم إطلاق اسمه على القطاع تكريمًا له.

كما فازت فريال عبد الرحمن الغرابلي، من محافظة الإسكندرية، بجائزة الأم المثالية لأم شهيد من القوات المسلحة، وهي والدة الشهيد العقيد دكتور محمد سمير حسن فتحي، رئيس العمليات الحربية لقوات حرس الحدود، الذي استشهد عام 2014 أثناء مناورة عسكرية في منطقة سيوة.

• شروط ومعايير اختيار الأمهات المثاليات

تشترط معايير الاختيار أن تكون الأم صاحبة قصة عطاء متفردة، وتجيد القراءة والكتابة، وألا يزيد عدد أبنائها على ثلاثة، باستثناء الأمهات في المحافظات الحدودية، مثل شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر، وأسوان.

ويجب أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو مقيدين بالفرق النهائية بالكليات، مع استثناء الابن ذي الإعاقة الذهنية غير القابل للتعلم. كما تُمنح الأولوية للأم العاملة، الأرملة، المطلقة، أو التي يعاني زوجها من مرض مزمن، إلى جانب دورها في تشجيع الأبناء على العمل الحر والمشاركة المجتمعية والتطوعية.