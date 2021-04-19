الإعلام الأمني العراقي: إصابة إثنين خلال استهداف قاعدة بلد الجوية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ، مساء اليوم الأحد ، استهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص ما أدى الى إصابة إثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية إن هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية ستواجه ردا صارما من قواتنا الأمنية التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F_16)، مشددة على أن ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابياً.