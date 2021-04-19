 الإعلام الأمني العراقي: إصابة إثنين خلال استهداف قاعدة بلد الجوية - بوابة الشروق
الإثنين 19 أبريل 2021 12:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

النتـائـج تصويت

الإعلام الأمني العراقي: إصابة إثنين خلال استهداف قاعدة بلد الجوية

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 11:06 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 11:06 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ، مساء اليوم الأحد ، استهداف قاعدة بلد الجوية بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص ما أدى الى إصابة إثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية إن هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية ستواجه ردا صارما من قواتنا الأمنية التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F_16)، مشددة على أن ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابياً.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك