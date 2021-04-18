قالت أيتن عامر، إن علاقتها بالسوشيال ميديا قوية جدا، وأنها من تدير حساباتها في الغالب، إلا في حالة الضرورة أو الانشغال بأمور أخرى، متابعة: "بحب انستجرام وتويتر وأقلهم من حيث الاهتمام والحب عندي الفيسبوك".



وأضافت أيتن عامر، في لقائها مع برنامج "حوار أون لاين"، مع الإعلامي شريف الليثي، بإذاعة الشرق الأوسط، أن السوشيال ميديا أصبحت إضافة ويلجأ إليها أي شخص يحتاج للشهرة، سواء امتلك الموهبة أو لا، ولكن في النهاية المهم المضمون والمحتوى، وفق قولها.



وتابعت أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، فله إيجابيات وكذلك لديه سلبيات مثل التنمر.



وعن سؤالها لمن تصف بـ"أبو الرجولة "، قالت إنهم الفنانين أحمد رزق ومحمد جمعة وكريم العدل، بينما لقب كوميديان زمان، فاخترات إطلاقه على محمد شاهين والمخرج معتز التوني.



وعن لقب "نمبر 1" في الوسط الفني، قالت إنه النجم الراحل أحمد زكي ، بينما أحسن ممثل عادل إمام، وأحسن ممثلة يسرا، وأفضل مطرب فضل شاكر، وأفضل مطربة شيرين عبد الوهاب وأنغام.



وعن أحسن لاعب كورة قالت محمد أبو تريكة، مشيرة إلى عشقها نجوم عالميين مثل فان ديزل.