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الصحة العراقية تعلن وصول الدفعة الثانية من لقاح فايزر

أ ش أ
نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 3:06 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 3:06 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، وصول الدفعة الثانية من لقاح فايزر إلى البلاد.

 

وقالت الصحة العراقية في بيان لها - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" - إن دفعة جديدة من لقاح فايزروصلت اليوم إلى العراق، موضحة أن دفعات أخرى ستصل بشكل دوري أسبوعيا،على أن يتم توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات وإقليم كردستان فور الاستلام.

 

وأضافت أن "هناك 3 لقاحات متواجدة في العراق ومعتمدة لدى منافذ وزارة الصحة"، مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة وتحت اشراف منظمة الصحة العالمية".

 


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