محافظ دمياط: تمهيد 6 شوارع بقرية الخياطة

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم الانتهاء من عمليات تمهيد وتسوية ٦ شوارع بقرية الخياطة مركز دمياط، وهم "الجواهرة بطول ١٥٠٠م والبصايلة بطول ١٤٠٠م، شهبو، بطول ٨٠٠م، الطلخاوى حتى المقابر بطول٨٥٠ م، الفردوس بطول ٢٥٠م وأخيراً التقوى بطول ١٠٠ م"، وذلك باستخدم ما يقرب من ٨٤ طنا من ناتج كشط الطبقة الاسفلتية.

وأضافت محافظ دمياط، أن ذلك يأتي استكمالاً لعمليات تمهيد الطرق غير مكتملة المرافق بقرى المحافظة، والتي بدأت خلال الفترة الماضية، وذلك لحين إدراجها بخطة الرصف بعد دخول جميع المرافق.

ويأتى ذلك ضمن جهود إدارتي المتابعة والتفتيش المالي والإداري برئاسة محمد عجم، والمركبات برئاسة المهندس محمد كيوان، لتنفيذ هذه الخطة، وفقاً للبرنامج الزمني المحدد.