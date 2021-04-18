 أحمد موسى يقدم تغطية خاصة لحادث قطار بنها في الـ5:30 مساء على صدى البلد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد موسى يقدم تغطية خاصة لحادث قطار بنها في الـ5:30 مساء على صدى البلد


نشر في: الأحد 18 أبريل 2021 - 4:48 م | آخر تحديث: الأحد 18 أبريل 2021 - 4:48 م

يقدم الإعلامي أحمد موسى تغطية خاصة لحادث قطار بنها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد».

ويكشف موسى، خلال التغطية الخاصة في برنامج «على مسئوليتي» تفاصيل حادث قطار بنها من خلال المداخلات واللقاءات الخاصة من مكان الحادث.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.


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