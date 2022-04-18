أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، اعتقال 26 شخصا بعد اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات احتجاجية، على خلفية حرق جماعة متطرفة لنسخة من القرآن الكريم الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيانٍ، إنّ ثمانية أشخاص اعتقلوا في مدينة نوركوبينج، بينما اعتقل 18 شخصا في مدينة لينكوبينج المجاورة.

واندلعت الاشتباكات أمس في كلتا المدينتين للمرة الثانية خلال أربعة أيام، احتجاجا على مسيرات نظمتها جماعة الخط المتشدد المناهضة للهجرة والمناهضة للإسلام، بقيادة السياسي الدنماركي، راسموس بالودان.

وقالت الشرطة إنّ عناصرها جرحوا ثلاثة أشخاص بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية خلال الاشتباكات.

يُذكر أنّ هذه الاحتجاجات اندلعت على خلفية إقدام زعيم حزب «الخط المتشدد» الدنماركي راسموس بالودان، الخميس الماضي، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ بجنوب السويد، تحت حماية الشرطة.

وأثارت تلك الأحداث ردة فعل عربية واسعة، حيث استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال السويدي في بغداد، وأبلغته احتجاجها على حرق القرآن بحماية من الشرطة السويدية، محذرة من أن هذه القضية قد تكون لها تداعيات خطيرة على العلاقات بين السويد والمسلمين بشكل عام، والدول الإسلامية والعربية والجاليات المسلمة في أوروبا.