وكيل تعليم دمياط يستقبل رئيس مجلس الأمناء

استقبل الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الاثنين، المهندس عصام عمر رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين ‏بالمحافظة، في مكتبة بديوان المديرية، أن الزيارة جاءت لمد أواصر التعاون المشترك بين مجلس أمناء المحافظة و تعليم دمياط، مشيرا إلى أنه ناقش بعض الموضوعات، منها المساهمة في بعض المبادرات لدعم الطلاب الغير قادرين لتسديد المصروفات المدرسية، والمشاركة في عمل إفطار جماعي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف خلف، أن مجلس أمناء المحافظة، جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية ودائما، ويسعى تعليم دمياط لمد أواصر التعاون المثمر والتواصل المباشر مع المجلس لضمان الارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن جانبه، أكد المهندس عصام عمر، أن مجلس أمناء المحافظة، شريكا أساسيا في العملية التعليمية ويدعمها بقوة ويسهم في تقديم الحلول للمشكلات التي ‏قد تطرأ على الساحة التعليمية.