 استشهاد فتاة فلسطينية من جنين متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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استشهاد فتاة فلسطينية من جنين متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي

هديل هلال
نشر في: الإثنين 18 أبريل 2022 - 11:12 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 11:12 م
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد الفتاة حنان محمود خضور (19 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا» للأنباء.

وكانت الفتاة خضور أصيبت برصاصة في البطن، أطلقها صوبها جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامهم جنين في التاسع من شهر أبريل الجاري، نقلت إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، حيث وصفت إصابتها بالحرجة.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عند مدخل قرية فصايل شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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