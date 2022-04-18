تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية، اجتماعًا طارئًا للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي، لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، يوم الخميس المقبل.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، مساء الاثنين، يواصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاتصالات من أجل بلورة موقف دولي ضاغط، لوقف الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك.



وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، وتجنب الاستفزازات بأي شكل.



وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان اليوم الاثنين: «الأمين العام أعاد التأكيد على موقفه بضرورة التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه، ويجب تجنب الاستفزازات بأي شكل».



ولليوم الثاني، اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى لـ«تأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات دينية بمناسبة عيد الفصح».



وأضافت أن القوات «اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين والمعتكفين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين».



واقتحم أفراد الشرطة المسجد من خلال باب المغاربة، حيث أخلوا الباحات من المصلين إلى خارج المسجد قبل بدء اقتحامات المستوطنين.



وكانت الأمور اليوم هادئة مقارنة مع يوم أمس، حينما استخدمت الشرطة الهراوات لإخلاء عدد من الفلسطينيين من المسجد.