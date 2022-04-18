المفتي: الجهر بالفطر في رمضان بمنطق الفخر والرجولة مذموم عند الله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن «الصوم واجب وفرض على كل مسلم مكلف قادر لا عذر عنده»، مشيرًا إلى أن تعمُّد الإنسان القادر المكلف الفطر في نهار رمضان – حتى لو لم يجهر به – أمر مذموم من الله.



واستشهد علام، خلال لقاء لبرنامج «مكارم الأخلاق»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، بقوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم»، مشددًا على أهمية عدم إقدام الإنسان على فعل المعصية.



وأضاف: «إذا بليتم فاستتروا، الإنسان عليه ألا يفعل المعصية، وإن فعل العصية فعليه ألا يجاهر بها، فلا ينبغي أن يستره الله، ثم يكشف ستر الله»، متابعًا: «هناك معاصٍ عدة يفعلها العبد وهو مستور، ولو كشفت الحجب فربما يقطع الناس علاقتهم بالآخرين، وطالما سترنا الله، فالإنسان عليه أن يستر على نفسه».



وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أن «الجهر بالمعصية، بمنطق الفخر والرجولة وفرد العضلات، أمر مذموم عند الله» لافتًا إلى أهمية الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا رأى الإنسان شخصًا آخر يرتكب المعصية.



وتابع: «أنبهه برفق ولين وأستر عليه، لأن الستر عليه يجعل الذنب في حيز ضيق، أما كشفه للآخرين فيؤدي إلى اتساع الدائرة وانتقام الإنسان ممن كشف ستره، فتتوالى ذنوب كثيرة وتستفحل المشكلة، بعدما كان من الممكن القضاء عليها».





