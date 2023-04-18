الاتحاد الأوروبي يدعو إلى موقف متماسك تجاه الصين بعد تشكيكات ماكرون الأخيرة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على موقف مشترك تجاه الصين، بعد أن أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الغضب، من خلال الإشارة إلى أنه يتعين على التكتل تجنب الانجرار خلف الولايات المتحدة في خلافها مع بكين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

ونقلت بلومبرج عن فون دير لاين، قولها لنواب البرلمان في مدينة ستراسبورج الفرنسية، إن

التكتل يحتاج إلى التنويع بعيدا عن الصين والاستفادة بشكل أفضل من أدوات الدفاع التجاري الخاصة به.

وزار كلً من ماكرون وفون دير لاين بكين في وقت سابق من هذا الشهر، وبعد ذلك قال الرئيس الفرنسي إن التكتل لا ينبغي أن يصبح "تابعا" في الصدام بين الولايات المتحدة والصين.

وتسببت تعليقات ماكرون في حالة من الغضب والارتباك بين شركاء الاتحاد الأوروبي، وكانت الرحلة بمثابة انقلاب دبلوماسي لصالح الزعيم الصيني شي جين بينج، الذي سعى إلى تقسيم الولايات المتحدة وحلفائها القدامي.