رئيس الاتحاد : فخور بما وصل إليه الجمباز المصري

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أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج يحيى زكريا لاعب منتخب مصر للناشئين ببرونزية بطولة العالم والتي أقيمت مؤخرا بتركيا.

وأضاف "أمين" أن الاتحاد المصري قفز قفزة كبيرة على صعيد النتائج وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية الدولية والقارية بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي

وشدد أمين أن مسؤولي مجلس إدارة اتحاد الجمباز كان هدفهم من اليوم الأول هو توسيع قاعدة اللاعبين وهو ما أسفر عن اتساع قاعدة المشاركين من 1800 إلى 35 ألف لاعبا بجميع أنحاء الجمهورية.

وتابع رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز أن الاتحاد الدولي يمنح 4 دول فقط شرف تنظيم بطولات كأس العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 وهم "مصر - قطر - ألمانيا - أذربيجان".

وأتم أن مصر ستظهر بالشكل المطلوب والمشرف خلال فعاليات بطولة كأس العالم والتي ستقام على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي فى الفترة من 27 وحتي 30 إبريل المقبل بمشاركة 40 دولة .

وسجل في منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الإتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية

يشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

و شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، مساء امس بأحد فنادق القاهرة فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري.