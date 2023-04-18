محام يكشف عن تعرض المعارض الروسي نافالني للعنف في السجن

اشتكى محامي المعارض الروسي المسجون اليكسي نافالني، اليوم الثلاثاء، من أن المنتقد البارز للكرملين يتعرض لسوء معاملة في السجن.



ووفقا للمحامي فاديم كوبسيف، ركل حراس السجن نافالني في جنبه أمس الإثنين، بعدما رفض مشاركة زنزانته مع نزيل يعاني من مشاكل بدنية صحية خطيرة.



وقال كوبسيف نقلا عن نافالني، إنه يبدو أن الرجل، الذي يتم وضعه بشكل متكرر في زنزانة المعارض الروسي، تنبعث منه رأئحة كريهة.



وأضاف كوبسيف أنه بعدما طالب نافالني بفصله عن النزيل، اشتكى من قيام حراس السجن بتعمد استفزازه، وقد هدده الحراس ودفعوه داخل الزنزانة واستدعوا قوة المهام التي ترتدي السترات والخوذ المضادة للرصاص.



ووفقا للمحامي، يظهر فيديو دفع نافالني بقوة إلى داخل الزنزانة بدون أن يبدى أي مقاومة.



واستخدم السجن الحادث للضغط من أجل توجيه اتهامات جنائية جديدة ضد نافالني لتحريضه على الاضطرابات، مما يعنى انه قد يواجه خمس سنوات أخرى في السجن.



وتابع المحامي ان حراس السجن نقلوا النزيل الآخر بعد استيفاء الأوراق الخاصة بالاتهامات الجديدة.



ويتهم منتقد الكرملين بشكل متكرر الحراس في السجن بمضايقته.



وكانت محكمة روسية قد اصدرت أحكاما بالسجن بحق نافالني بتهم الاحتيال المزعوم، ولكن ينظر إليه على نطاق واسع على أنه سجين سياسي لنظام الرئيس فلاديمير بوتين.