قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الانتفاخ يعاني منه 100% من المصريين.

وعلق حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة «صدى البلد»، أن الانتفاخ عرض وليس مرض، موضحًا أن الطبيب لا يعالج العرض بل يعالج المرض.

وذكر أن «القولون العصبي هو السبب في الانتفاخ»، لافتًا إلى أنه عرض نفسي وهواء زائد في الجهاز الهضمي عن الطبيعي، لأسباب:

- غاز في الأمعاء الدقيقة، تقدر على التخلص الزائد من الهواء، عدا الانتفاخ الجراحي وشلل الأمعاء.

- غاز في الأمعاء الغليظة، بسبب البكتيريا والسحب الغاز في الدم، وزيادة التكوني الغازي في الأمعاء.

- غاز في المعدة، مثل التدخين الذي يزيد من المعدة هواءً، والمدخن ليس له شهية.

ولفت موافي، إلى أن المدخن حينما يتوقف عن التدخين يزيد وزنه تلقائيا، خاصة وأن العصبية أيضا تزيد من انتفاخ المعدة.

وكشف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، سرا من أسرار القلب ونبضاته، مشيرا إلى أن القلب ينبض من 110 لـ120 ألف نبضة في اليوم، وهذه من معجزات الله تعالى.

وعلق حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد على سؤال أحد المتابعين عن مرض الذبذبة الأذينينة، قائلا: «خطورته في تجلطات الدم؛ بسب عدم انتظام الأذين في الحركة»

واستطرد: «الطبيب هو من يحدد هدفه من علاج الذبذبات الأذينية، هناك حالات تعالج بالكهرباء وأخرى بالقسطرة، وهناك أطباء يرغبون في بطء عمل القلب كطريقة من طرق العلاج».