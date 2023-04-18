البنك المركزي الروسي: لدينا أصول غير خاضعة للعقوبات الغربية

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن لدى بلادها صمام أمان من الأصول غير الخاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

وقالت نابيولينا - في مجلس النواب الروسي "مجلس الدوما" اليوم الثلاثاء - "إذا لم يكن لدينا في الوقت الراهن احتياطيات من العملات الأجنبية، فلن نتمكن من تخفيف الصدمة التي يتعرض لها اقتصادنا"، مشيرة إلى أن بلادها تعمل الآن على تشكيل احتياطيات لا يمكن أن تطالها العقوبات.

وأكدت أن العمل جار أيضا على إعادة الاحتياطيات الروسية المقومة بالدولار واليورو المجمدة في الغرب.. موضحة "روسيا لديها نقطة للتفاوض بها مع الغرب في هذا المجال، متمثلة في المرسوم الرئاسي بحظر سحب الأموال من روسيا من قبل غير المقيمين من الدول غير الصديقة".