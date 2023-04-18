تقارير: فرانكفورت بصدد ضم فارس شايبي لاعب تولوز

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كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني اتفق مع الجزائري فارس شايبي لاعب نادي تولوز الفرنسي على الانتقال للعب في صفوف النادي الألماني.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن فرانكفورت لا يزال يتفاوض مع تولوز على المبلغ المطلوب لفسخ العقد مع شايبي لاعب خط الوسط المهاجم.

وأفادت الصحيفة بأن تولوز يطلب 15 مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب بينما لم يبد فرانكفورت استعدادا حتى الآن سوى لدفع ما يزيد عن نصف هذه القيمة بقليل.

يذكر أن عقد شايبي صاحب الـ20 عامًا مع تولوز يستمر حتى 2025.

ويسعى فرانكفورت إلى ضم شايبي ليحل محل الياباني دايتشي كامادا الذي سيغادر فرانكفورت في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.