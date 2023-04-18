مياه سوهاج تعلن الطوارئ لتأمين وصول المياه إلى المواطنين خلال عيد الفطر

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة؛ لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وكشف عن تواجد رؤساء قطاعات الشركة خلال 24 ساعة، أثناء فترة العيد، واستمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين بالورادي والخط الساخن 125، وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وجاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة جميع موقع الشركة وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب والصرف الصحي التي تغطي مراكز وقرى ومدن المحافظة.

وأكد رئيس مياه سوهاج، استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا، وتقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالي والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحي؛ بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضحت مها غازي مدير إدارة الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg؛ لبحثها وحلها على الفور.