هيئة البث الإسرائيلية: الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح جنوب غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة.

ونقلت فضائية «الشرق» للأخبار، عن الهيئة قولها إن «اجتياح رفح سيتم على مرحلتين»، وذلك وفقًا لما أفادته في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأشارت إلى أن «المرحلة الأولى من اجتياح رفح ستبدأ بإصدار بيانات لإجلاء السكان»، قائلة إن «المرحلة الثانية ستكون بإنشاء أماكن نزوح قبل العملية البرية».

وفي تصريحات لفضائية «CNN»، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن «أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب».

وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على أساس مؤقت للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري في رفح، قال شكري إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية حل الدولتين الذي يصب في «المصلحة العليا» للجميع، مضيفًا: «لا يجب أن نروج أو نتكهن بأي بديل آخر، ولكننا سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية».

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ195 إلى أكثر من 33,899، والإصابات إلى 76,664، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.