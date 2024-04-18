التعليم: إغلاق منصة التسجيل لدخول امتحانات المصريين في الخارج 27 أبريل الجاري

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قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إغلاق منصة التسجيل لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المصريين في الخارج يوم السبت 27 أبريل.

ووجهت الوزارة أولياء الأمور المتأخرين في سداد الرسوم وتسجيل بيانات الطالب للفصل الدراسي الثاني والتكميلي، أو المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول سرعة التسجيل علي المنصة حتي لا تضيع الفرصة علي الطالب.

وقالت الوزارة إنه سيتم الاعلان عن أرقام الجلوس بعد غلق الموقع والانتهاء من إجراءات المراجعة لمستندات التقدم، وبالنسبة لملف التقييم الأنشطة سوف يتم الإعلان عنه بعد أن يتاح علي المنصة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب المصريين في الخارج 25 مايو المقبل، وفقا لجداول الامتحانات التى تم اعلانها على منصة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم