منتخب الصالات يختتم تدريباته قبل مواجهة أنجولا بنصف نهائي أمم إفريقيا

اختتم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة المدرب جهاد عرفة، تدريباته اليوم قبل مواجهة أنجولا مباراة الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا، والتي ستقام غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءا.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي أكد أن المنتخب قادر على تحقيق الصعود إلى كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى رغبة اللاعبين القوية في إعادة المنتخب إلى منصات التتويج، والفوز في مباراة الغد.

وأبدى جهاد عرفة المدير الفني ارتياحه لمستوى اللاعبين خلال التدريب الختامي وارتفاع الحالة المعنوية لهم قبل مواجهة الغد.

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم 14 لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة في حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد ماردونا، عصام علاء،محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.