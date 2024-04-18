أعلن وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني عن إمكانية حصول المواطنين السوريين (بالنيابة) والعرب والأجانب على فيزا إلكترونية لزيارة البلاد اعتبارا من شهر مايو المقبل.

وقال مرتيني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تم عقد اجتماع مع الوزارات والجهات ذات الاختصاص لوضع التفاصيل النهائية لإطلاق منصة خدمة الفيزا الإلكترونية (evisa.sy) في الأول من شهر مايو من العام الجاري 2024، على تطبيق (eviza) عبر المنصة الإلكترونية وتطبيقاتها فيما يخص المجموعات السياحية والخدمات المتممة، وذلك في سياق تبسيط إجراءات الدخول التقليدية بطريقة رقمية مؤتمتة ومتكاملة".

وأضاف أن إطلاق المنصة يهدف إلى "التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة السورية وبالأخص في الدول التي لا توجد فيها سفارات أو قنصليات، إذ لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات السورية في غير بلد مثلا، بما يساهم بتخفيف الوقت والجهد على السياح الراغبين بالمجيء إلى سوريا".

وحول تحصيل رسوم الخدمة للدول التي لا تملك ميزة دفع إلكتروني عند التقديم من خلال بوابة العرب والأجانب، قال: "تتيح المنظومة حاليا خيارين لدفع قيمة الفيزا عبر الدفع إلكتروني إن كان متاحا، وإلا سيتوجب على صاحب العلاقة تأجيل دفع قيمة رسم الخدمة لحين وصوله إلى المنافذ الحدودية ليتم استيفاء الرسوم بشكل متكامل وهي عبارة عن قيمة الفيزا ورسم بدل الخدمة".

وأشار مرتيني إلى أن "العمل على المنصة تم بالتنسيق بين وزارات السياحة والداخلية والخارجية، حيث لا يحتاج الراغب بالقدوم إلى سوريا لمراجعة السفارات أو القنصليات بل يتقدم بطلبه للحصول على الفيزا عبر المنصة ليحصل على النتيجة خلال مدة أقصاها 72 ساعة".

يذكر أن مؤشرات القطاع السياحي في سوريا شهد خلال عام 2023 تحسنا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة عبر افتتاح وترخيص العديد من المشاريع والمنشآت السياحية والمشاركات الخارجية.