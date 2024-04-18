الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع الوصول إلى الجرحى في مناطق عدة بقطاع غزة

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة رائد النمس، إن الاحتلال خلّف خرابًا هائلًا وألحق العديد من الأضرار بالمرافق الحيوية والمنازل والممتلكات في مدينة النصيرات الواقعة وسط قطاع غزة، بعد انسحابه منها.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الجزيرة»، صباح الخميس، أن الحصار الذي فرضه الاحتلال على المدينة لمدة أسبوع أدى إلى ارتفاع عدد المصابين والضحايا والشهداء، منوهًا أن «الطواقم العاملة في الميدان تواجه تحديات جمة فيما يتعلق بانتشال الشهداء ونقلهم».

ونوه أن «الاحتلال يمنع وصول الطواقم العاملة التابعة للجمعية إلى الجرحى في مناطق عدة بقطاع غزة، أو تسهيل مهامهم في انتشال المصابين».

وأشار إلى أن «الطواقم كان بإمكانها إنقاذ حياة العديد من المصابين، الذين ضلوا لساعات وأيام ينزفون حتى فارقوا الحياة بسبب منع الاحتلال للطواقم من الوصول إليهم».

ولفت إلى أن «الإمكانيات المتوفرة للعاملين في مجال الإنقاذ متواضعة وبحاجة إلى صيانة وإعادة دعمها بمعدات جديدة»، قائلًا إن «جيش الاحتلال رفض إدخال معدات ذات صلة بهذا العمل».

وذكر أن «قوات الاحتلال تتحكم في الوقود اللازم لتشغيل تلك الآليات، الأمر الذي يُصعب من عملية إنقاذ الجرحى وانتشال المصابين والشهداء من أسفل المربعات السكنية».

وصرح بأن عددًا كبيرًا من الشهداء موجود تحت أنقاض تلك المربعات السكنية، مُجددًا الدعوة لكل الشركاء في المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف العدوان أولًا، وتمكين الطواقم من العمل وتوفير الحماية لها، وإدخال المساعدات واللوازم التي تحتاجها الطواقم لإنقاذ الحياة في غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء، بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

ونوه في بيان له، اليوم الخميس، أن جثامين العديد من الشهداء لازالت تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجها بعد، قائلًا إن «طواقمه بحاجة لمعدات وآليات حفر ثقيلة لكي تستطيع البحث وإخراج الجثامين».

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني والإنقاذ، جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وانتشلت الطواقم، جثث 8 شهداء من عائلة عياد من النازحين، بينهم 5 أطفال وامرأتان عقب قصف طيران الاحتلال الحربي غرفة في أرض زراعية بحي السلام جنوب مدينة رفح