روسيا: مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية غير مرغوب فيها بالبلاد

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أعلنت الحكومة الروسية أن مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، وهى مؤسسة للفكر الحر، ترتبط بالحزب الديمقراطى الحر المحافظ في ألمانيا، منظمة "غير مرغوب فيها".

ويرقى وصف المنظمة بأنها"غير مرغوب فيها" إلى مرتبة فرض حظر على أنشطتها في روسيا.

وأعلنت المؤسسة اليوم الخميس أن وزارة العدل الروسية وضعتها على القائمة السوداء أمس الأربعاء.

وكتب مجلس إدارة المؤسسة في بيان: "بالنسبة للروس بشكل خاص، سيما شركاء المؤسسة القدامى، يمثل العمل مع منظمة غير مرغوب فيها خطرا شديدا."

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تظهر أن "الكرملين يهدد الالتزام العالمي المطلق تجاه الحقوق المدنية وحقوق الإنسان."

وأشار المجلس إلى أن "هذا لن يردعنا وسنتمسك بمهمتنا."

وتضم قائمة المنظمات الأخرى التي صنفتها الحكومة الروسية باعتبارها غير مرغوب فيها المركز الأوكراني للحريات المدنية الذي نال جائزة نوبل للسلام في 2022 ومؤسسة بوريس نيمتسوف للحرية التي تم تأسيسها لإحياء ذكرى سياسي روسي معارض قتل في عام 2015.

وبموجب القانون، يمكن تجميد حسابات بنكية وأي ممتلكات، وإغلاق مكاتب في روسيا تعود للمنظمات غير المرغوب فيها، بينما يواجه المواطنين الروس خطر المحاكمة الجنائية إذا تواصلوا مع منظمات "غير مرغوب بها."