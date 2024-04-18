الأهلي يواصل لوبومباشي لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة فريق الأهلي برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي إلى مطار لوبومباشي بالكونغو، في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد رحلة طيران شاقة من مطار القاهرة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها عصر السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد خاض تدريباته ظهر الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان، للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.