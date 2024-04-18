كشف حقيقة عزل حسام المندوه من منصبه في الزمالك

كشف سيد بحيري، محامي حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، حقيقة عزل موكله من منصبه من داخل القلعة البيضاء.

قال سيد بحيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، إن نادي الزمالك لم يتسلم أي خطابات من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الجيزة بشأن استبعاد حسام المندوه من منصب أمين الصندوق، مؤكدا أنه لم يصدر أحكام نهائية بشأن استبعاد المندوه من الأساس.

أوضح سيد بحيري أنه لم تكن هناك جلسات قضائية اليوم تخص حسام المندوه بسبب ترشحه في انتخابات الزمالك، مضيفا أنه تم تحريك بعض الدعاوى القضائية ضد ترشح حسام المندوه في انتخابات الزمالك الأخيرة، إلا أن جميع تلك القضايا والطعون انتهت.

أشار:" هناك حملة شرسة ضد حسام المندوه، يريدون تشويه صورته وإزاحته من منصبه بعد النجاحات التي ظهرت مع مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد".

أتم:" بطلوا فتي وأكاذيب وهناك شخص يريد أثارة الفتنة علشان يرضى غروره".