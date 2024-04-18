نائب المستشار الألماني يزور أوكرانيا رفقة وفد اقتصادي

وصل روبرت هابيك نائب المستشار الألماني اليوم الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف رفقة وفد اقتصادي.

وتدور الزيارة حول الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ودعم البلاد بمساعدات طارئة، وتعزيز الاقتصاد الأوكراني، والعلاقات الاقتصادية مع ألمانيا.

ويعتزم هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد في ألمانيا، التحضير خلال زيارته لـ"مؤتمر تعافي أوكرانيا" المقرر عقده في برلين في حزيران/يونيو المقبل.

وقال هابيك عند وصوله إن الزيارة تأتي في وقت تحتاج فيه أوكرانيا إلى كل الدعم في "كفاحها من أجل الحرية"، وأضاف: "إنها معركة من أجل الحرية... نعم، أوكرانيا تقاتل من أجل تقرير مصيرها، ومن أجل سلامة أراضيها ضد عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لكنها تقاتل أيضا من أجل القيم التي توحد أوروبا وتُشكلها".

ويعتزم هابيك لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو ووزير الطاقة هيرمان هالوشينكو، من بين آخرين.

ومن المقرر أن يتوجه هابيك بعد ذلك إلى مولدوفا، حيث يلتقي رئيسة الوزراء دورين ريسيان، من بين آخرين. وترى القيادة الموالية للغرب في الدولة التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن مولدوفا، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض أيضا لتهديد من جانب موسكو.