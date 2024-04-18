إندونيسيا تصدر تحذيرا من تسونامي بعد ثوران بركان روانج

أصدرت السلطات الإندونيسية تحذيرا من وقوع موجات المد العاتية " تسونامي" كما رفعت التحذير من ثوران جبل روانج لأعلى مستوى، عقب أن ثار البركان الواقع بالقرب من سولاويسي عدة مرات خلال اليومين الماضيين.

وقد صدر أعلى مستوى تحذير في وقت متأخر من أمس الأربعاء، عقب ثوران البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 725 مترا، مرتين في وقت سابق من نفس اليوم، حيث نفث رمادا لمسافة 3000 متر .

وقال رئيس مركز الحد من خطورة النشاط البركاني و الجيولوجي هيندرا جوناوان إن السلطات تحث الأشخاص الذين يعيشون في منطقة تاجولاندانج الساحلية على توخي الحذر من ارتفاع المد ووقوع تسونامي محتمل، قد ينجم عن تساقط الصخور من البركان.

وقد تم إجلاء أكثر من 800 شخص من قريتين في جزيرة روانج، كما فرضت السلطات منطقة عازلة على نطاق 6 كيلومترات من فوهة البركان، التي تمتد للجزء الجنوبي الغربي من جزيرة تاجولوندانج.

ويشار إلى أن آخر مرة ثار فيها جبل روانج كان عام 2002، حيث نفث حمما بركانية ألحقت الضرر بالأراضي والمستوطنات المحلية.