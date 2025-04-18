مصيلحي يهنئ أعضاء الاتحاد المصري للسلة على انضمامهم للاتحاد العربي

هنأ عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بعدما حصدوا عضويات داخل لجان الاتحاد العربي، خلال الدورة الانتخابية الجديدة الممتدة من 2024 حتى 2028.

ويأتي هذا بعد ترشيح اتحاد السلة لأعضاء مجلس ادارة الاتحاد للانضمام الى عضوية لجان الاتحاد العربي في دورته الانتخابية الجديدة.

حيث فاز محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بعضوية لجنة التسويق، بينما حصل مصطفى فوزي، عضو مجلس الإدارة، على عضوية لجنة التسويق، كما حصل محمد محرم، عضو مجلس الادارة على عضوية اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي.

بينما انضم محمد إيهاب الى اللجنة الفنية والمسابقات، وحصل أيمن علي، عضو مجلس الإدارة، على عضوية لجنة المدربين،

وتم اختيار أحمد الشرقاوي عضو مجلس ادارة الاتحاد عضواً بلجنة 3x3، ورنا شاهين عضو مجلس ادارة منطقة القاهرة عضواً باللجنة النسائية في الاتحاد العربي.