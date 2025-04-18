القادسية يفوز على النصر في الدوري السعودي

تغلب نادي القادسية على ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب محمد بن فهد جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب القادسية.

وتقدم نادي القادسية في النتيجة عن طريق اللاعب تركي العمار في الدقيقة 35، فيما سجل اللاعب ساديو ماني هدف التعادل لنادي النصر في الدقيقة 85، قبل أن يعود القادسية ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 87، عن طريق اللاعب بيير أوباميانج.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي القادسية إلى النقطة 55 التي يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 57 في المركز الثالث.