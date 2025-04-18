وصف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، الارتفاعات الحالية في أسعار الذهب العالمية بأنها «أوضاع جديدة من نوعها وغير مسبوقة»، مشيرا إلى أن الأسعار تحقق أرقاما قياسية بشكل يومي، متجاوزة مستويات 2330 دولارا للأوقية بوتيرة سريعة لم يكن أحد يتوقعها.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» إن استمرار صعود الذهب يرجع إلى الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تدفع المستثمرين والدول إلى اللجوء للملاذ الآمن وزيادة احتياطاتها من الذهب بعمليات شراء قوية جدًا؛ تؤدي إلى ارتفاعات متتالية.

وتعليقا على توقعات رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بوصول الذهب إلى 5000 دولار للأونصة خلال 2025 أو 2026، قال: «ممكن يصل إلى 5 آلاف، لكن يوصلها إمتى؟ بعد سنة أو شهور؟»، موضحا أنه لا يتبنى تحديد أرقام مستهدفة مرتبطة بفترة زمنية.

وأكد أنه لا يمكن تحديد سقف لارتفاع أسعار المعدن الأصفر، قائلا: «الذهب ليس له سقف ارتفاع، لا نستطيع أن نقول أعلى نقطة حاليا».

وبشأن ما إذا كان الوقت الحالي مناسبا للشراء، شدد أن الذهب يظل «ملاذا آمنا مدى الحياة وسيظل الطلب عليه قائما»، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 3700 دولار.

وحذر من المضاربة بهدف تحقيق أرباح سريعة، قائلا: «وارد جدًا أنه يزيد، لكن هذا ليس معناه أن تبدأ الناس في المضاربة عليه وتجني أرباحا في أوقات قصيرة، فالذهب استثمار طويل المدى، وأقل حد للادخار هو عام».