واشنطن تسحب جنودها من 3 نقاط شمال شرق سوريا

نقل الجنود ومعداتهم العسكرية إلى قاعدتي الرميلان في الحسكة، وحقل كونيكو للغاز في دير الزور

سحب الجيش الأمريكي جنوده من 3 نقاط عسكرية صغيرة في مناطق سيطرة "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي شمال شرق سوريا، ونقلهم إلى قواعد أكبر بالمنطقة.

وبحسب مراسل الأناضول، نقل الجيش الأمريكي جنوده، الخميس، من 3 نقاط صغيرة في الحسكة ودير الزور، من بينها الخضراء، والفرات.

وأضاف المراسل أنه تم نقل الجنود ومعداتهم العسكرية إلى قاعدتي الرميلان في الحسكة، وحقل كونيكو للغاز في دير الزور.

فيما لم تصدر إفادة رسمية من الجيش الأمريكي بالخصوص حتى ساعة نشر الخبر.

والخميس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز عبر تقرير استندت فيه إلى مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن وزارة الدفاع "بنتاغون" تستعد لإغلاق 3 من أصل 8 قواعد شمال شرق سوريا.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخطة ستؤدي إلى خفض عدد الجنود الأمريكيين في سوريا من 2000 إلى 1400 جندي.

وأشار إلى أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين سيقيّمون إمكانية إجراء تقليص إضافي للقوات بعد 60 يوما.

وكان الجيش الأمريكي انسحب من نقاط عديدة شمال شرق سوريا، وحشد قواته قرب حقول الغاز والنفط، مع انطلاق عملية نبع السلام التركية في أكتوبر 2019.

ووفقا لمراسل الأناضول، يتمركز الجيش الأمريكي حاليا في 21 قاعدة ونقطة عسكرية، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور الواقعة شرقي الفرات، فضلا عن عين العرب التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا.

يُذكر أن واشنطن عززت وجودها العسكري في سوريا أواخر العام الماضي، ورفعت عدد قواتها إلى 2000 جندي، بدعوى خطر تنظيم داعش الإرهابي وهجمات المليشيات المدعومة من إيران على القواعد الأمريكية في المنطقة.

من جهة أخرى، أفادت شبكة "إن بي سي" بداية فبراير الماضي، نقلاً عن مسؤولين في البنتاجون، أن الوزارة بدأت إعداد خطط للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا خلال 30 أو 60 أو 90 يوماً، تماشيًا مع سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.