محافظ الغربية: توريد القمح في 23 موقعا بطاقة 190 ألف طن

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من الصوامع والشون بمدينة طنطا، لمتابعة سير موسم توريد القمح، والتأكد من جاهزية مواقع التخزين، وضمان انتظام عمليات الاستلام دون معوقات.

بدأت الجولة بتفقد صومعة طنطا الإماراتية، المقامة على مساحة 25 ألف متر مربع، وتضم 12 خلية تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن، إلى جانب 3 خلايا صرف بطاقة تشغيلية 200 طن/ساعة، ومبنى إداري متكامل وغرفة تحكم مركزية مزودة بأحدث أنظمة الإدارة الذكية والمراقبة، لضمان جودة وسلامة التخزين.

كما تابع المحافظ تشغيل نُقرة الاستقبال وكاتينة سحب القمح ذات الكفاءة الإنتاجية العالية، وراجع دقة عمل ميزان البسكول وغرف التحكم الخاصة به.

وشملت الجولة أيضًا الصوامع المعدنية بمطحن العاشر، حيث تفقد المحافظ التجهيزات الفنية والإدارية، بما يشمل صلاحية مواقع التخزين، وتشغيل كاميرات المراقبة، وتوافر الحراسة والخدمات الأمنية.

وأكد الجندي أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي، مشددًا على أهمية استعداد كافة المواقع لاستقبال المحصول دون تأخير أو تكدس، مع استمرار المتابعة اليومية والميدانية بالتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية استعدت لاستقبال موسم القمح هذا العام من خلال 23 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعة جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 190 ألفًا و140 طنًا، بما يسهم في تيسير حركة التوريد وتقليل الأعباء على المزارعين.

وفي اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح، شدد المحافظ على صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد، ونقل المحصول إلى الصوامع فور بلوغ نسبة امتلاء الشون 80%، إلى جانب منع إصدار تصاريح نقل القمح خارج المحافظة إلا بإشراف مباشر من الجهات المختصة.

كما وجّه بتأمين مواقع التخزين من خلال نقاط إطفاء ثابتة ومتنقلة، ورفع المخلفات المحيطة بها، وصيانة أعمدة الإنارة، وتأمين الطرق المؤدية للشون، حفاظًا على سلامة المحصول وجودة التوريد.

وأكد الجندي أهمية إحكام الرقابة على حركة النقل، من خلال تكثيف التواجد المروري بالمحاور ومنافذ المحافظة، لمنع أي محاولات تهريب أو تخزين خارج المنظومة الرسمية، بالتعاون مع مباحث التموين والإدارة العامة للمرور.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تأمين موسم التوريد وحماية المحصول الوطني، داعيًا إلى تضافر جهود جميع الجهات لضمان نجاح الموسم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني