أمريكا تسحب 600 جندي من قواتها في سوريا وتبقي على أقل من ألف لمكافحة داعش

قال مسؤول أمريكي يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستسحب حوالي 600 جندي من سوريا، مبقية على أقل من ألف جندي للعمل مع الحلفاء الأكراد لمكافحة تنظيم داعش.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لكشفه تفاصيل لم يعلن عنها بعد علنا.

ولم تكن القوات الأمريكية فقط ذات أهمية في العمليات ضد داعش، بل كانت أيضا تشكل حاجزا للقوات الكردية ضد تركيا، التي تعتبرها متحالفة مع الجماعات الإرهابية.

وحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جميع القوات من سوريا خلال فترة ولايته الأولى، لكنه واجه معارضة من البنتاجون الذي كان ينظر إلى ذلك على أنه تخلي عن الحلفاء وأدى إلى استقالة وزير الدفاع السابق جيم ماتيس.

وسيؤدي رحيل 600 جندي إلى إعادة مستويات القوات إلى ما كانت عليه لسنوات، بعد أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة استمرت عدة سنوات لهزيمة تنظيم داعش. وقد أبقت الولايات المتحدة على حوالي 900 جندي في سوريا لضمان عدم استعادة مقاتلي التنظيم موطئ قدم، ولكن أيضا كإجراء احترازي لمنع المسلحين المدعومين من إيران من تهريب الأسلحة عبر جنوب سوريا.