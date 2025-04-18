رئيس مجلس إدارة بلبن مناشدا: اعتبرونا زي لاعب كرة أو فنان ناجح ودعمونا

علق الدكتور مؤمن عادل المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، على أزمة الشركة بعد غلق عدد من فروعها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «فروعنا اتقفلت في يوم وليلة.. لما سألنا عن المشكلة محدش رد علينا رغم إن المفروض كان يتم إبلاغنا بالسبب».

وأضاف أن هناك 25 ألف عامل يعملون بالشركة داخل وخارج مصر، موضحًا أن ما حدث يسبب أذى وضررًا كبيرًا لهم نتيجة الغلق.

وتابع: «إحنا ملتزمين بتعليمات الدولة وأي جهة تقولنا عندك مشكلة ونعالجها لكن مفيش أي شكاوى من حاجة حصلت مننا.. مفيش حالات تسمم حصلت علشان فروعنا كلها تتقفل بالشكل ده».

ولفت إلى أن الشركة تقدم «براندات» أطعمة مختلفة، متسائلًا: «هل فجأة تظهر البكتيريا الممرضة في كل الفروع».

وشدد على ضرورة إعادة النظر في الأمر، في ظل الالتزامات على الشركة بما في ذلك الالتزامات الضريبية وكذلك التزامات للموردين .

وتابع: «إحنا منكم.. قولوا لي الفرع ده فيه مشكلة أو السلسلة دي فيه مشكلة وأنا أحلها فورا.. ولو أنا خالفت التعليمات أتحاسب معندي مشكلة».

واستكمل: «اعتبرونا زي لاعب كرة ناجح أو فنان ناجح أو مغني ناجح ودعمونا.. حتى لو غلطت غلطة لا تقتلونا».



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن نتائج الحملة الرقابية الشاملة التي نفذتها خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري، مستهدفة سلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية بمحافظات الجمهورية، وبشكل خاص في محلات "كرم الشام" و"بلبن"، و"عم شلتت وكنافة وبسبوسة"، التي كانت محل شكاوى متعددة من المواطنين.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الحملة جاءت في إطار سعيها لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، من خلال تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية.

وأسفرت الجولات الميدانية عن زيارة أكثر من 47 منشأة غذائية، وتم خلالها التأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وشروط التخزين والنظافة العامة، كما تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بتخزين الغذاء بشكل غير آمن، واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة.

وأوضح البيان، أنه تم سحب عينات من المواد الخام والمنتجات النهائية لتحليلها معمليًا، حيث أظهرت النتائج وجود مستويات عالية من التلوث الميكروبي في بعض العينات، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين. كما تبين وجود مخالفات في درجات حرارة التخزين، ما يؤثر على سلامة وجودة المنتجات.

واتخذت الهيئة إجراءات فورية تضمنت إغلاق عدد من المنشآت المخالفة بشكل مؤقت لحين تصحيح أوضاعها، ومصادرة الكميات غير الصالحة وإعدامها، إلى جانب توجيه إنذارات رسمية لأصحاب المنشآت المخالفة بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية المعتمدة.

صدر هذا البيان بعدما أعلنت شركة «بلبن» توقف نشاطها بالكامل داخل مصر، بعد أن تم إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 110 فروع، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، والتي يعمل بها 25000 مصري.

وقالت بـلبن، في بيان: «نكتب إليكم اليوم من موقع بالغ الخطورة، نعم، كل فروع ومصانع الشركة أُغلقت بالكامل وجميع عمليات التشغيل داخل مصر التي كانت تمثل القلب النابض لمشروع مصري ناجح ومشرّف توقفت تمامًا».

وأضافت: «نحن شركة بـلبن كيان وطني نشأ بأيدٍ مصرية 100٪؜، وكبر بدعم هذا الوطن، وانتشر في 9 دول عربية، وحقق خلال سنوات قليلة ما يمكن اعتباره نموذجًا مصريًا مشرفًا في قطاع الأغذية والمشروبات، نموذجًا يُثبت أن مصر قادرة على تصدير علامات استثمارية ناجحة تنطلق من الداخل وتصل إلى كل الوطن العربي».

وتابعت: «أصبح بـلبن علامة يُشار إليها باعتزاز في العديد من الصحف والمنصات الإقليمية والدولية، كتجربة واعدة خرجت من قلب مصر، ونجحت بفضل الله وما تُوفّره الدولة من بيئة استثمارية جاذبة، وسياسات داعمة لروّاد الأعمال، وإيمان حقيقي من القيادة السياسية بأهمية تمكين الشباب والاستثمار الوطني، لكننا نكتب إليكم اليوم من قلب أزمة غير مسبوقة، أزمة تهدد وجودنا بالكامل».

ووجهت نداء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن إغلاق كافة فروع بـ لبن ومنشآتها داخل جمهورية مصر العربية أدى إلى توقف تام لجميع العمليات، وغياب القدرة على الاستمرار أو الوفاء بالالتزامات التشغيلية.

وقالت: «رغم محاولاتنا المستمرة للتواصل والبحث عن حلول عبر القنوات الرسمية، لم نتمكن حتى الآن من الوصول إلى مخرج واضح من هذه الأزمة، ولم يُتح لنا حتى الآن فهم الأسباب أو آليات المعالجة، ما وضع الشركة والعاملين بها في حالة من الشلل الكامل».