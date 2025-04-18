قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تشير إلى "ديناميكية غير مسبوقة في الحوار السياسي بين البلدين".

جاء ذلك ضمن تصريحات لافروف في مستهل لقائه مع نظيره الإيراني، مضيفا: "لقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس محادثة طويلة وثرية، وكان مسرورا جدا بالمحادثة"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وأوضح لافروف أن الاتصالات بين بوتين وعراقجي تشير إلى ديناميكية غير مسبوقة في الحوار السياسي بين البلدين.

من جانبه، أوضح عراقجي أن الرسالة التي نقلها من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي "تظهر للعالم أجمع أن موسكو شريك استراتيجي لطهران".

ووصل عراقجي إلى موسكو، أمس الخميس، وتحدث، خلال لقائه مع بوتين، عن الوضع في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وناقشا أيضا الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا، حيث أعرب عراقجي عن أمله في استمرار التعاون مع روسيا.