حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في بريتوريا، على تلبية دعوة السفارة المصرية في جنوب أفريقيا، قبل المباراة المرتقبة أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان في استقبال الوفد كل من الوزير المفوض محمد قنديل، القائم بالأعمال، وعمر شعيب، القنصل المصري في جنوب إفريقيا.

في البداية حرص محمد قنديل على الترحيب بوفد الأهلي، مؤكدًا سعادته بمقابلة محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم في مصر والقارة السمراء، متمنيًا التوفيق للفريق في مهمته، وأكد على استمرار العمل على مدار الساعة والتواصل مع كافة الجهات المعنية، لتوفير كل ما يلزم، وتذليل أي عقبات، لحين خوض المباراة والعودة إلى القاهرة.

من جانبه وجه الخطيب الشكر إلى مسئولي السفارة، على المجهودات الكبيرة وتذليل كافة الصعوبات لمساعدة البعثة، وهو ما يعد امتدادًا لجهود الدبلوماسية المصرية وكوادرها المشرفة، التي تعكس ريادة مصر واستحقاقها لمكانتها الدولية والإقليمية.

كما أثنى محمد الدماطي على المجهودات الكبيرة لمسئولي السفارة، وحرصها على توفير كل ما يلزم البعثة قبل خوض مباراة صن داونز.

وفي ختام الزيارة حرص وفد الأهلي على إهداء مسئولي السفارة درع وعلم النادي، تقديرًا للدعوة الكريمة.