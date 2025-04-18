جدول ترتيب الدوري السعودي

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اشتعلت صراع صدارة ترتيب الدوري السعودي من جديد بعدما انتصر فريق الهلال وتلقى الاتحاد هزيمة من الفتح.

وانتصر الهلال بنتيجة 3-0 أمام الخليج، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 28 لبطولة الدوري السعودي، في حين أن نادي الاتحاد تلقى هزيمة من الفتح بنتيجة 2-0.

وقبل الجولة 28 كان الاتحاد متصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الهلال صاحب المركز الثاني، ولكن بعد مبارياتهما في هذه الجولة أصبح الفارق 4 نقاط فقط.

الاتحاد يتصدر حاليا جدول ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة بينما يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 61 نقطة، ويأتي خلفه فريق النصر الذي سيخوض مباراة الأسبوع الـ28 غدًا مع القادسية في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.